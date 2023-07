La famiglia di Lucia chiede verità e giustizia per la morte della piccola di 7 anni, deceduta la scorsa settimana all’ospedale Pediatrico Santobono di Napoli. I genitori della bambina, che sarebbe morta a seguito di una leucemia fulminante, hanno sporto denuncia affinché la Procura faccia luce sulla vicenda.

Napoli, morta al Santobono bimba di 7 anni: “Nostra figlia era serena e sorridente. Vogliamo la verità”

Sulla vicenda indaga la magistratura di Salerno, che ha disposto l’esame autoptico sul corpo della piccola. Al quotidiano “La Città” i genitori hanno affidato una dichiarazione personale che lascia sgomenti. “Nostra figlia stava bene quando è entrata in ospedale a Napoli in un video girato in ambulanza lungo il tragitto per distrarla – spiegano la madre e il papà di Lucia -. Era serena e sorridente. Non ci capacitiamo su come sia precipitato tutto così in fretta. Una morte assurda, inspiegabile”.

Da qui l’appello: “Chiediamo alle autorità preposte solo la verità. Nient’altro. Lo dobbiamo alla luce dei nostri occhi che purtroppo nessuno ci potrà restituire”, le dichiarazioni dei genitori della bambina riportate dal quotidiano La Città di Salerno.

Il calvario ospedaliero

Lucia avrebbe compiuto otto anni il prossimo ottobre. Viveva con la famiglia a Montecorvino Rovella, paesino della provincia di Salerno. Era stata ricoverata in un primo momento all’ospedale Santa Maria Della Speranza di Battipaglia. Dopo due giorni, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, è stata trasferita all’ospedale Santobono di Napoli dov’è deceduta il 26 giugno.

Sul suo decesso è intervenuto il sindaco di Montecorvino, Martino D’Onofrio, con un post sulla pagina Facebook del Comune: il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono intorno alla mamma Eterna, al papà Franco, al fratellino Mattia ed alla famiglia tutta per la perdita prematura della piccola Lucia. Un dolore immenso che ha colpito l’intera comunità di Montecorvino Rovella e che ci lascia sgomenti.In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”.