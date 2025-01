Rafforzati i controlli contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico a Napoli. Denunciati 14 parcheggiatori abusivi e sanzionate diverse autorimesse.

Napoli. Lotta ai parcheggiatori abusivi e garage irregolari: blitz della Guardia di Finanza

A partire da dicembre dello scorso anno, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in linea con le direttive del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha intensificato le attività di prevenzione e contrasto a carico di autorimesse irregolari e parcheggiatori abusivi.

Negli ultimi due mesi, i finanzieri del I Gruppo e del Gruppo Pronto Impiego hanno sanzionato e segnalato al Comune di Napoli 11 autorimesse nei quartieri Borgo Orefici, Porto, Chiaia e Fuorigrotta. Le attività, con capienze limitate a 5-6 vetture, ricorrevano a espedienti per aumentare i guadagni, occupando abusivamente suolo pubblico.

Le auto venivano parcheggiate in doppia fila, sul marciapiede o persino in stalli a pagamento (strisce blu) riservati ai residenti. In alcuni casi, tratti di strada erano delimitati con coni o segnaletiche non autorizzate, creando intralcio alla circolazione.

Le autorimesse sono state inoltre sanzionate per violazioni all’articolo 23 del Codice della Strada, relative all’installazione di insegne pubblicitarie luminose non autorizzate, spesso alimentate con batterie e collocate su cartellonistica stradale. Le verifiche hanno messo in luce numerose irregolarità fiscali: nella quasi totalità dei casi, le autorimesse non rispettavano le norme sulla registrazione e trasmissione dei corrispettivi telematici. In alcuni esercizi, inoltre, sono stati scoperti lavoratori in nero, ulteriormente aggravando la situazione.

Parcheggiatori abusivi: 14 denunciati

Parallelamente, i controlli hanno portato alla denuncia di 14 parcheggiatori abusivi. Tra questi, uno è stato sorpreso a vendere tabacchi di contrabbando ai propri “clienti” e un altro trovato in possesso di sostanze stupefacenti.