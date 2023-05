Il figlio della lava e del mare Livio Cori torna a Napoli insieme alla sua band per uno spettacolo unico nel suo genere. Dopo la pubblicazione del suo ultimo progetto discografico “SOLIDAGO” per Magma Records (Believe), il rapper campano ha deciso di portare tutta la potenza delle sue canzoni sul palco del Teatro Bolivar il 18 maggio 2023.

Napoli, Livio Cori si esibirà il 18 maggio al teatro Bolivar alle 21

All’evento organizzato dalla B&G Art Event Communication, l’artista farà ascoltare tutti i principali successi del suo repertorio, da quelli più recenti fino ai brani che hanno segnato la sua ascesa fra gli artisti più famosi della scena campana.

È possibile acquistare i biglietti per l’evento sul sito GO2.IT da Mercoledì 3 maggio 2023. Significativo il gesto dell’artista Livio Cori che ha deciso di donare dei biglietti del suo concerto al Teatro Bolivar ad una cooperativa “Assistenza e territorio” che è’ una realtà consolidata da oltre 25 anni sul territorio della prima municipalità San Ferdinando, Chiaia e Posillipo.

Si occupa di famiglie e minori disagiati e di vari problematiche di carattere sociale. Livio sin da piccolo è vicino a queste realtà del suo quartiere trovando come punto in comune il ritmo e ‘ballegria che accompagna questi ragazzini che pur non avendo tanto seguono la sua musica, restituendo così al suo quartiere un messaggio di speranza e di riscatto”. Si ringraziano gli sponsor: Davide Civitiello, Nino Russo Jewellary, KFC Napoli, Go Now Store. BIO Livio nasce il dodici marzo del 1990. Figlio della lava e del mare, nato e cresciuto nei Quartieri Spagnoli.

Biografia

Esordisce sulla scena musicale a soli 18 anni, nel 2008, collaborando con artisti come Dj Uma e Jesa. Nel 2015 realizza il singolo “Tutta la notte” in collaborazione con Ghemon, posizionandosi in vetta alla classifica di MTV. Viene premiato con il Premio MEI, come miglior artista emergente hip hop. Esce il singolo Veleno, realizzato insieme a Luché, nel 2016. Nello stesso anno riceve la chiamata per partecipare al provino di Gomorra 3. Il ruolo interpretato è quello di ‘O Selfie, raggiungendo così la popolarità nel 2017 , partecipando alla terza stagione di Gomorra. Per la serie produce la colonna sonora Surdat, una canzone interamente ispirata a Napoli e al Quartiere presso cui è cresciuto. Nel 2018 pubblica il suo primo EPMontecalvario come il luogo dove è cresciuto ai Quartieri. Firma con l’etichetta di Caterina Caselli, la Sugar Music.

L’EP contiene brani come “Nenné”, “Luce” e “M’adda passà”, “A casa mia”. Nel 2019 prende parte alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in coppia con il cantautore Nino D’Angelo e presentando il brano Un’altra luce. Posticipa l’uscita del suo primo album subito dopo Sanremo. Esce difatti nel 2019 “Montecalvario (Core senza paura)”, da cui vengono estratti due singoli remix “A casa mia“ con Samurai Jay e “Adda passà” con CoCo. Nel 2020 esce “Femmena”, il suo disco realizzato insieme a Eitaway nel quale Livio Cori esplora i suoi legami con le figure femminili che lo hanno segnato nel bene e nel male. Nel 2021 collabora con Neffa al singolo “Nn’è cagnato niente”. Pubblica il suo secondo EP “Blu Verano”, che contiene un altro brano realizzato con Neffa, “Respiro ancora”. Nel 2022 è protagonista musicalmente nel programma “Made in Sud” in onda su Rai Uno. Nello stesso anno esce il suo secondo EP “Tarantelle”. Nel 2023 pubblica il suo ultimo progetto discografico “SOLIDAGO”, anticipato nel dicembre 2022 dal singolo di presentazione “SULO PE CHELLA”.

(Comunicato stampa)