Notte di paura nel centro storico di Napoli, dove intorno alle 3 di questa notte, 11 ottobre, sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco tra piazza Bellini e via Port’Alba, una delle aree più frequentate della movida cittadina. I proiettili, partiti da una pistola, hanno seminato il panico tra i presenti.

Napoli, lite tra giovani finisce in sparatoria: panico in piazza Bellini

Secondo una prima ricostruzione, non si sarebbe trattato di una “stesa”, ma dell’epilogo di un litigio tra gruppi di giovani scoppiato poco prima nella zona. A dare l’allarme è stata una pattuglia dell’Esercito impegnata nel presidio del centro storico, che ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti del commissariato Decumani, i responsabili si erano già dileguati. Come da prassi, sono stati avviati i controlli in tutti gli ospedali e pronto soccorso della città per accertare l’eventuale presenza di feriti, ma con esito negativo. In strada sono stati trovati alcuni bossoli, ma non le ogive; non è quindi chiaro se i colpi siano stati esplosi in aria o ad altezza uomo. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e dal commissariato Decumani, puntano ora a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a identificare chi abbia esploso i colpi, anche grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere presenti nella zona.