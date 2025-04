Grave episodio di violenza nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 aprile 2025 a Napoli. Un uomo di 34 anni è stato brutalmente aggredito in via Russolillo, nel quartiere Pianura, durante una lite scoppiata – secondo le prime ricostruzioni – per questioni legate a un parcheggio.

Napoli, lite per un parcheggio: 34enne colpito con un martello alla testa

La vittima, un 34enne incensurato residente nella zona, sarebbe stata colpita alla testa con un martello da uno sconosciuto al culmine della discussione. Soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, l’uomo è stato ricoverato con un grave trauma cranico e una frattura. I medici gli hanno assegnato una prognosi di 40 giorni. Attualmente si trova in osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Bagnoli, intervenuti presso il pronto soccorso. Sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’aggressore.