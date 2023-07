Un’auto nunziale a forma di carrozza Disney è stata avvistata nelle scorse ore a Napoli, nella zona di Mergellina. L’automobile è stata scelta da una coppia di sposi per spostarsi dalla chiesa al locale scelto per il ricevimento.

Napoli, l’auto degli sposi trasformata in carrozza Disney

Il veicolo è stato adornato per conferire un aspetto regale. La particolarità è la cabina che sormonta l’auto: gli sposi possono entrare e uscire comodamente in piedi dalla vettura. La foto, pubblicata sul gruppo Facebook “Cittadinanza attiva in difesa di Napoli ‘Lucio Mauro'”, è diventata in poche ore virale. Si tratta di una Chrysler PT Cruiser appositamente modificata per l’occasione. Ha gli interni in pelle, pavimento in vetro illuminato con i neon, il frigobar e diverse webcam che immortalano tutti i momenti del viaggio.

Sono centinaia i commenti suoi social. Per la maggior parte degli utenti si tratta di “un trionfo del trash”. L’auto, dunque, può considerarsi effettivamente di cattivo gusto, oppure regale e fiabesca?