Momenti di paura a Napoli. Un uomo getta pietre sulle auto in transito e poi aggredisce fisicamente i poliziotti accorsi per fermarlo. E’ successo ieri mattina in Piazza Principe Umberto.

Napoli, getta pietre su auto in transito. Arrestato 24enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza Principe Umberto, sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno indicato una persona, poco distante, che stava lanciando delle pietre sulle auto in transito. Un comportamento pericoloso che ha costretto alcuni automobilisti a manovre repentine per evitare di fare incidenti.

A quel punto i poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenze minacciandoli con un coltello fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. Si tratta di N.F., 24enne afgano con precedenti di polizia. L’uomo è stato arrestato per porto abusivo di armi, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e getto pericoloso di cose.