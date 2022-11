Momenti di paura si sono vissuti in un istituto scolastico al Vomero, quartiere collinare di Napoli. Una lampada al neon si è staccata dal soffitto ed ha colpito uno studente di 7 anni. Il bimbo è stato accompagnato all’ospedale Santobono di Napoli per gli accertamenti del caso, fortunatamente non gli è stato riscontrato alcun trauma. A darne notizia è Fanpage.it.

Napoli, lampada al neon si stacca dal soffito di una scuola e colpisce alunno

Il piccolo sta bene e non ha riportato conseguenze, solo tanta paura. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì, 4 novembre, nella scuola “Maurizio De Vito Piscicelli” del 55° Circolo Didattico statale, in via Piscicelli a Napoli. A segnalare la vicenda è stata la preside dell’Istituto Gabriella Talamo, che ha inviato una lettera urgente al direttore della V Municipalità Vomero-Arenella, al presidente di Municipalità, all’assessore all’Istruzione Maura Striano e al sindaco Gaetano Manfredi.

Nella missiva la dirigente scolastica chiede la “sostituzione ottica illuminante crollata e verifica con successivo eventuale potenziamento degli ancoraggi delle ottiche e delle armature illuminanti che equipaggiano lo stabile di via Piscicelli, numero 37”. La preside ha reso conto che “l’avvenuto crollo di un’ottica illuminante in un’aula di normale didattica del primo piano del complesso scolastico in oggetto, che peraltro ha investito un alunno, accompagnato successivamente dalla madre all’A.O. “Santobono Pausilipon”.

“Il distacco è stato repentino ed improvviso e pertanto l’insegnante non è riuscita a proteggere l’alunno dall’impatto – si legge nella lettera -. Cosicché si chiede, oltre alla sostituzione dell’ottica crollata, una verifica della tenuta degli ancoraggi di tutte armature illuminanti e delle relative ottiche, seguita dal rilascio di opportuna certificazione sull’efficienza della tenuta dei fissaggi, al fine di scongiurare analoghi eventi”.