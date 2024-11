Sono centinaia le persone che hanno accolto il feretro di Angelo Correra presso la Chiesa di S.Caterina A Formello, a pochi passi dall’ex tribunale cittadino. La salma del 18enne ucciso dall’amico reo confesso Renato Caiafa è giunta all’interno di una bara bianca verso le 14 e 30.

Napoli, lacrime e applausi ai funerali di Arcangelo Correra: bara in processione nel quartiere

Prima di entrare in chiesa, amici e parenti hanno portato il feretro in processione nel quartiere. Non sono mancati momenti di forte commozione, intervellati da lunghi applausi, a riprova dell’affetto che circonda il ragazzo morto pochi giorni fa in quello che assume sempre più i contorni di un gioco mortale. Presenti sul posto decine di giovani, amici e non, di Arcangelo, ma anche tantissimi sconosciuti e semplici residenti che hanno voluto rendere omaggio alla memoria della vittima. Affissi anche degli striscioni. “Vivrai per sempre nei nostri cuori”, recita una delle scritte.