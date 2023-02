Opportunità di lavoro all’Università Federico II di Napoli. Sono 20 infatti le posizioni aperte presso l’Ateneo, tutte a tempo pieno e indeterminato, attraverso un bando di concorso pubblico. E’ possibile presentare domanda dalle ore 9:00 del giorno 13/03/2023 alle ore 17:00 del giorno 17/03/2023 tramite l’apposita piattaforma della Regione Campania.

Napoli, la Federico II assume: basta la licenza media

Le strutture dell’Università presso le quali si presterà servizio sono collocate al centro storico, Fuorigrotta, San Giovanni a Teduccio, Zona ospedaliera. Si offre un contratto di assunzione a tempo indeterminato e pieno.

Le mansioni

Le mansioni che verranno assegnate ai vincitori del concorsone sono diverse. Il profilo professionale ricercato è di tipo Categoria B, posizione economica B1, Area Servizi Generali e Tecnici.

– Mansioni da svolgere: compiti di attesa, controllo dell’accesso e del movimento del pubblico, semplici commissioni quai il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, l’archiviazione di atti/documenti cartacei ed informatici, indicazione dei servizi, utilizzo di attrezzature tecniche ed elementari, quali fotocopiatrici, telefono, lavagne luminose, proiettori; conoscenze di base dell’utilizzo del PC, in particolare dell’utilizzo delle periferiche (mouse, tastiere, scanner, stampanti, altoparlanti, USB) e degli strumenti di posta elettronica ed internet; gestione aule con predisposizione delle stesse all’utilizzo delle attrezzature d’aula (ad esempio: microfoni, lavagne luminose e PC); riordino di suppellettili, trasporto di materiali mediante l’utilizzo di carrelli a mano; capacità comunicative e relazionali; capacità di rappresentazione di contenuti di semplici testi (es. avvisi, comunicazioni, circolari).



I requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione sulla piattaforma regionale www.cliclavoro.lavorocampania.it gli utenti che alla data di pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

avere un’età non inferiore ad anni diciotto (18);

essere in possesso della Cittadinanza Italiana o in uno degli Stati dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica Italiana;

trovarsi in stato di disoccupazione ed aver reso dichiarazione di disponibilità al lavoro (DID) entro la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico ai sensi del D.Lgs. 150/2015, del D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 e alla Circolare 1/2019 Anpal (regole relative allo stato di disoccupazione);

essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego di cui all’art. 2 del DPR 487/1994;

aver assolto scuola dell’obbligo ;

; godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali pendenti o in corso, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che comportano l’esclusione, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

Lo svolgimento della prova

Per accedere alle posizioni aperte dalla Federico II, è necessario superare la prova di idoneità. Essa consisterà nello svolgimento di una prova pratica attitudinale e/o in un colloquio volto ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni previste nelle declaratorie riferibili alla categoria B e non comporterà alcuna valutazione comparativa.