La faida di camorra a Napoli non si placa neanche durante le festività pasquali. Questa notte, intorno alle 2, sono stati esplosi 7 colpi di pistola in via Bottazzi, tra Pianura e via Epomeo (Soccavo). Una vera e propria stesa che ha precipitato mezzo quartiere nella paura di una sparatoria.

Pianura (Napoli), stesa nella notte: esplosi 7 colpi di pistola

A indagare su quella che assume i contorni di una “stesa” sono gli agenti della Polizia di Stato. Una pattuglia in servizio ha riscontrato in strada, dopo un sopralluogo, la presenza di sette bossoli. Agli investigatori toccherà capire se l’esplosione dei colpi d’arma da fuoco sia un messaggio intimidatorio diretto a qualche pregiudicato residente in zona o se addirittura si sia trattato di un agguato fallito.

Collegamento con l’omicidio di Marmoreo?

A fare luce su quanto accaduto potrebbero essere le immagini di videosorveglianza. Il quartiere di Pianura del resto è da tempo teatro di uno scontro tra clan dell’area ovest del capoluogo che vede fronteggiarsi anche le vicine cosche del rione Traiano e del quartiere di Fuorigrotta per la gestione dello spaccio di stupefacenti. Risale del resto al giorno di Pasqua l’uccisione all’esterno dello stadio Maradona di Enrico Marmoreo, il 25enne ritenuto vicino ai Iadonisi del rione Lauro, in lotta con i Troncone-Sorianiello.