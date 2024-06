La sala teatro del Centro Giovanile Asterix di San Giovanni a Teduccio sarà dedicata al giovane musicista Giovanbattista Cutolo, tragicamente scomparso il 31 agosto scorso.

La decisione è stata presa all’unanimità dal Consiglio Comunale di Napoli, che ha votato per intitolare lo spazio in memoria del musicista ucciso in piazza Municipio.

Tributo a Giogiò nel cuore di San Giovanni a Teduccio

L’iniziativa mira a mantenere viva la memoria di “Giogiò“, come affettuosamente chiamato dai suoi amici, proprio nei luoghi frequentati dai giovani e dove l’arte e la cultura si intrecciano con la vita quotidiana della comunità. “Dobbiamo ricordare Giogiò proprio nei luoghi in cui ci sono i giovani, dove ci sono i giovani artisti, dove si svolgono momenti di aggregazione delle nostre comunità,” ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la cerimonia di intitolazione.

La sala, situata in uno dei quartieri più difficili di Napoli, diventerà non solo un luogo di memoria, ma anche un punto di riferimento culturale e sociale, essenziale per promuovere la legalità e il sostegno ai giovani artisti.

Manfredi: “Ogni anno faremo una rassegna culturale per Giovan Battista”

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di trasformare il dolore in un impegno concreto per il futuro: “Faremo in modo che ogni anno ci sia una rassegna, un’iniziativa e un’attività continua così da consentire a tutti di ricordare il sacrificio di Giogiò, ma soprattutto per riaffermare l’impegno, da parte nostra, per la legalità, la formazione e il sostegno ai giovani che vogliono seguire un percorso positivo.”

All’inaugurazione hanno partecipato, oltre alla famiglia di Giogiò, l’assessore ai Giovani, Chiara Marciani, la presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, e alcuni consiglieri comunali.

Dopo lo svelamento della targa alla memoria del giovane musicista, alcuni bambini del quartiere di Barra si sono esibiti in una canzone appositamente scritta alla memoria di Giovanbattista Cutolo e di Francesco Pio Maimone, altra vittima innocente.