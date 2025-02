Un incidente stradale, senza feriti, si è trasformato in un episodio di violenza lungo la Tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e Agnano. Un 22enne albanese, dopo la collisione con un’altra vettura, ha invitato l’altro conducente a fermarsi in un’area di servizio per lo scambio dei dati. Ma una volta giunto nel punto concordato, ha estratto una pistola a salve ed esploso un colpo intimidatorio.

Napoli, incidente sulla Tangenziale: spara con una pistola a salve e fugge

La vittima, spaventata, ha accelerato per allontanarsi, ma la reazione del giovane è stata quella di esplodere altri tre colpi prima di darsi alla fuga. Le indagini della Polizia Stradale di Fuorigrotta, supportate dalle immagini di videosorveglianza e delle piste Telepass, hanno permesso di risalire al veicolo, intestato a una società di noleggio, e di identificare l’uomo, rintracciato poco dopo nel quartiere Sanità.

Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso della pistola a salve, priva di matricola e tappo rosso. Per lui è scattata una denuncia per minaccia aggravata, oltre a una sanzione per guida senza patente, mai conseguita.