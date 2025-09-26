Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio di Melito

Si chiamava Antonio Maione ed è di Melito l’operaio di 55 anni deceduto in ospedale. Il 55enne era rimasto vittima di un incidente avvenuto questa mattina a Chiaia, in via dei Mille, nel corso dei lavori di ristrutturazione di una palestra.

Napoli, incidente sul lavoro a Chiaia: muore in ospedale operaio 55enne

Come spiega Il Mattino, l’uomo è caduto da una scala a chiocciola. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Maione è stato trasportato in un primo momento all’ospedale San Paolo e successivamente trasferito nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale San Giovanni Bosco, dove però è deceduto per i gravi traumi riportati nell’impatto col suolo.

La Procura di Napoli ha disposto immediatamente il sequestro della salma del 55enne per l’eventuale autopsia. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato che già stamattina ha avviato i sopralluoghi nel cantiere della palestra.