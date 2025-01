Incendio nella notte a Vico delle Nocelle, tra Mater Dei e l’Avvocata. Distrutti 5 motorini ed un’auto divorati dalle fiamme. Si segue la pistola dolosa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati per diverso tempo nelle operazioni di spegnimento.

Napoli, incendio nella notte a Vico Nocelle: distrutti 5 motorini. Giallo sulle cause

I residenti del centro storico questa notte sono stati svegliati da un rogo divampato all’aperto. L’incendio, che sarebbe scoppiato attorno alle ore 2,00 di questa notte, e la cui origine si ipotizza che potrebbe essere di natura dolosa, ha distrutto completamente 5 motorini ed un’auto parcheggiati in strada. I proprietari delle vetture questa mattina, una volta scoperto il danno subito, hanno poi sporto denuncia alle forze dell’ordine, affinché possano essere avviate indagini su quanto avvenuto.

Sul posto sono giunti i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella, che hanno eseguito i rilievi del caso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. “Sicuramente non c’è stata autocombustione, questo è chiaro – commenta il deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto diverse segnalazioni dai residenti- ed è anche poco probabile un incidente. Chiunque sia stato, qualunque sia la motivazione, si tratta di folli criminali che avrebbero potuto provocare una strage. Si pensi a cosa sarebbe potuto accadere se le fiamme non fossero state domate per tempo e si fossero propagate in qualche edificio adiacente. I cittadini sono oramai privati di sonni tranquilli e devono vivere nel terrore di subire danni e attentati alla vita”.