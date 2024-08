Rapina in pieno giorno a Napoli, nei pressi di Corso Umberto. Due uomini hanno seguito una donna e al momento opportuno sono riusciti a rubargli il portafogli per poi fuggire via.

Napoli, in due per rapinare una donna in pieno giorno: inseguiti ed arrestati

I fatti sono accaduti nella mattinata di ieri, domenica 11 agosto. L’intera scena è stata notata da una volante degli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, i due malviventi, trovandoli in possesso del borsellino sottratto alla donna.

Per tali motivi gli indagati, entrambi algerini di 44 e 47 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati tratti in arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.