8° turno di serie A e azzurri di nuovo in campo domenica alle ore 20 e 45 contro la Fiorentina nell’ultimo turno prima della sosta per le nazionali. Dopo la battuta d’arresto in Champions martedì contro il Real Madrid gli uomini di Garcia ritornano in campionato con tutta la volontà di riscattare la sconfitta europea e di concludere questo filotto di gare prima della pausa per le nazionali con una vittoria.

Napoli in cerca di riscatto. Sfida alla viola per ritornare alla vittoria

Ad aspettarli ci sarà una Fiorentina anch’essa reduce dall’impegno europeo in conference pareggiato con gli ungheresi del Ferencevaros rimontando dallo svantaggio di 0-2 grazie alle reti di Barak e Ikone.

Gli 11 di Garcia potranno subire qualche cambio rispetto alla gara con il Real con qualche ballottaggio da risolvere come quello Mario Rui-Olivera con il portoghese in vantaggio, Zambo Anguissa potrebbe staccare la spina e in attacco sicuri del posto i big Osimhen e Kvaratskhelia mentre ballottaggio aperto sulla fascia destra con Politano, Lindstorm e Raspadori a contendersi la maglia.