Arrivano a Napoli i semafori “intelligenti”, dotati di telecamere e in grado di immortalare i trasgressori del codice della strada che passano col rosso. E’ questa una delle mosse di Palazzo San Giacomo per arginare il problema del traffico.

Napoli, in arrivo i semafori intelligenti

Le nuove installazioni semaforiche in arrivo nei punti nevraligici della città saranno in grado di regolare la durata del rosso o del verde in base alle code e di irrogare multe a chi non rispetta lo stop o passa sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi pubblici. I primi dispositivi hanno fatto la loro comparsa al centro storico e in viale Kennedy, a Fuorigrotta. Ma entro la fine del 2022 dovrebbero essere disseminati in quasi tutto il territorio, anche in quartieri periferici come Secondigliano o Chiaiano.

I nuovi semafori “smart” saranno collegati a un “cervellone” elettronico dell’Anm per monitorare in tempo reale l’andamento della circolazione e al Ced della Polizia Municipale. “Le telecamere sono equipaggiate con una tecnologia che consente anche di fare le multe”, spiega una nota dell’Anm. La tabella di marcia prevede di completare entro il 2022 ii lavori sui 270 semafori della città. Attualmente quelle installate ed in funzione sono circa 40.

Occhi elettronici per multe rapide

Le telecamere che assisteranno i semafori permetteranno di rilevare in tempo reale le targhe dei veicoli e di risalire subito ai nominativi dei proprietari per elevare multe in modo rapido. Non si esclude possano essere usati anche per verificare l’eventuale copertura assicurativa del veicolo immortalato. I nuovi semafori saranno infine anche più ecologici: saranno dotati di luci al led, invece che a incandescenza, garantendo così un minore consumo energetico.