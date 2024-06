Controllavano tutto, persino le visite mediche e gli interventi chirurgici. È un quadro desolante quello che emerge dall’inchiesta con cui la Procura di Napoli ha svelato la gestione dell’ospedale San Giovanni Bosco da parte del clan Contini. La camorra aveva le mani su tutto: dal bar ai servizi di pulizia.

Napoli, le mani della camorra sull’ospedale San Giovanni Bosco: le testimonianze dei pentiti

Il blitz di questa mattina dei carabinieri ha portato agli arresti ben undici affiliati alla cosca dell’Alleanza di Secondigliano. Otto indagati sono destinatari della custodia cautelare in carcere, dei quali uno risulta già detenuto per altra causa, e tre agli arresti domiciliari. Nel dettaglio, in manette sono finiti Ciro Aieta, Carmine Botta, Giuseppe Buccelli, Gennaro De Luca, Gaetano Esposito, Luigi Perrotta e Domenico Scutto, mentre ai domiciliari Eugenio Finizio, Raffaele Schiano e Luca Botta.

A svelare il vaso di Pandora sono stati alcuni pentiti, che hanno fornito ai magistrati gli input investigativi necessari a gettare luce sulla gestione camorristica della struttura nosocomiale. Due in particolare, Teodoro e Giuseppe De Rosa, considerati vicini al clan “in ragione della gestione del bar e del ristorante siti nella struttura”.

Medici compiacenti o sottomessi

Grazie al loro racconto, è emerso un quadro desolante di controllo camorristico su ogni attività dell’ospedale. Il San Giovanni Bosco veniva usato come luogo di incontri mafiosi o di ricezione di pagamenti usurari ed estorsivi. I camorristi avevano diritto di parola persino sulle visite mediche e sugli interventi chirurgici. Il personale medico era compiacente o sottomesso. I clan si avvalevano dei professionisti della struttura anche per fornire false perizie o falsi referti agli uomini della cosca. L’ospedale infine era usato come cassa, per l’assegnazione degli appalti a ditte esterne di servizi, tra cui quelle di pulizia.