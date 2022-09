Il carroattrezzi gli rimuove l’auto, lui va al deposito e investe i due operatori della ditta di rimozione per non pagare il dissequestro. È accaduto ieri pomeriggio al deposito della RTI Bourelly Heath Service/VM Service Srl.

Napoli, il carroattrezzi gli sequestra l’auto: lui investe operatori per non pagare

A denunciarlo è la stessa azienda. “Una persona – scrive la Bourelly – non ha voluto pagare gli oneri dovuti per il rilascio del veicolo sequestrato ed ha investito due nostri operatori che sono finiti entrambi in ospedale”. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia di Stato che ha raccolto la testimonianza dei presenti e anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato i feriti al vicino nosocomio.

L’azienda denuncia anche che “nelle ultime 48 ore diversi nostri operatori specializzati nell’assistenza sanitaria e nel soccorso stradale sono stati deliberatamente aggrediti mentre garantivano un pubblico servizio ai cittadini. Ieri a Caserta un nostro operatore del 118 è stato aggredito e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Per lui una prognosi di 10 giorni a causa di significative ferite alla testa”.

“Ormai è una situazione insostenibile – aggiunge la RTI Bourelly Heath Service/VM Service Srl – lavoriamo in condizioni che fanno pensare alle zone di guerra, visto che chi opera per aiutare gli altri rischia la vita e l’incolumità per i comportamenti aggressivi e ingiustificati di persone violente. Chiediamo a gran voce alle istituzioni di intervenire, non solo per la nostra incolumità, ma anche per assicurare che servizi pubblici e indispensabili non vengano interrotti a causa delle continue aggressioni che subiamo”.