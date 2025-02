Napoli, il Breakfast Club riparte con un focus sulle energie rinnovabili

Ripartono i Breakfast Club all’Unione Industriali di Napoli, incontri dedicati agli imprenditori campani per approfondire temi strategici per lo sviluppo del territorio. Il primo appuntamento di questa edizione ha avuto come tema centrale le energie rinnovabili e le opportunità offerte dai nuovi incentivi.

Dal fotovoltaico ai sistemi di accumulo con batterie, fino all’agrivoltaico, il dibattito ha offerto spunti concreti per le aziende che vogliono investire nella transizione energetica. A illustrare le principali novità normative è stato l’ingegnere Armando Di Nardo, professore dell’Università Vanvitelli, che ha sottolineato l’importanza dei fondi destinati al settore nei prossimi anni: “L’Italia investirà molti sostegni economici su questo fronte. Credo che sia un percorso stabile col Testo Unico su cui poter contare.”

Un’opportunità che le imprese non devono lasciarsi sfuggire, come evidenziato dall’imprenditore Francesco Pianese: “Sicuramente le imprese saranno i principali destinatari di una serie di misure che copriranno tutte le fasce, dalle grandi alle piccole aziende, per diversi utilizzi. Tra questi, la cessione totale dell’energia prodotta, ma soprattutto l’autoconsumo.”

Gli incontri del Breakfast Club continueranno con nuovi appuntamenti dedicati a tematiche di interesse per le imprese campane. A fine marzo, il focus sarà sul rebranding e sulle strategie per entrare nelle nicchie di mercato, come anticipato dall’organizzatrice dell’evento. L’iniziativa si conferma così un’importante occasione di confronto per il mondo imprenditoriale, con approfondimenti su innovazione, sostenibilità e sviluppo strategico.