Napoli, i semafori diventano azzurri: intanto è di nuovo festa in città

Dopo strade e palazzi, anche i semafori si sono colorati per festeggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli: è il caso del dispositivo installato davanti al teatro San Carlo, tra via Verdi e via Vittorio Emanuele III. La copertura è stata donata dall’impresa “La Semaforica”, che gestisce il servizio per conto del Comune di Napoli.

Napoli, anche i semafori diventano azzurri: intanto è già festa per le strade della città

Intanto le strade della città si sono popolate di tifosi in attesa della partita contro la Fiorentina in programma questo pomeriggio alle ore 18. Subito dopo il match è attesa la grande festa.

Migliaia di bandiere azzurre attualmente sventolano per le vie della città. Sarà una giornata intensa quella che Napoli si prepara a vivere. Un bagno di folla, l’ennesimo, per la squadra di Luciano Spalletti che scenderà in campo, per la prima volta in casa allo stadio Diego Armando Maradona, da Campione d’Italia.

Quasi 60 mila persone fortunate, quelle che sono riuscite a prendere il biglietto per assistere al match, all’interno dell’impianto sportivo e decine di migliaia fuori pronte ad invadere Fuorigrotta e tutte le strade del centro città in attesa dell’uscita degli azzurri al termine del match.