Una scimmia. E’ quanto hanno trovato gli agenti di Polizia nel corso di un controllo in un albergo di corso Novara dove alloggiava un uomo di 42 anni.

Napoli, scimmia in albergo: denunciato 42enne

Stanotte gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti presso un hotel di corso Novara, non lontano da piazza Garibaldi, dove hanno controllato una persona che alloggiava nella struttura.

Gli operatori, mentre stavano identificando l’individuo, hanno notato una scatola di scarpe semichiusa da cui sbucava una coda nera ed hanno scoperto che al suo interno vi era una scimmia. I poliziotti hanno affidato l’animale selvatico ai sanitari dell’Ospedale Veterinario Frullone mentre l’uomo, un 42enne tunisino, è stato denunciato per detenzione di mammiferi selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

Indagini e…corsa al Lotto

La scimmia, in condizioni di cattività, era costretta a vivere in una scatola di cartone e appariva malnutrita. Per consentirgli di respirare, il proprietario aveva praticato dei fori laterali. Non è chiaro come sia riuscito a introdurre il mammifero in Italia eludendo i controlli. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine. La notizia, appena giunta in strada, ha scatenato la corsa al Lotto nel quartiere. In tanti sono corsi in ricevitoria per giocarsi i numeri. Tra questi il 18, che nella cabala significa “scimmia in gabbia”.