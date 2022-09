È arrivato puntuale alle 11 il feretro di Lavinia Trematerra, morta a 7 anni schiacciata da una statua mentre era in vacanza a Monaco di Baviera, in Germania, con i genitori.

Napoli. I funerali di Lavina, la bimba morta in Germania: “Resterai per sempre nei nostri cuori”

I funerali si sono celebrati a porte chiuse, così come richiesto dai familiari, nella Parrocchia di San Vincenzo Pallotti, che si trova tra la fine di Corso Europa e l’inizio di via Alessandro Manzoni, al Vomero.

Palloncini colorati e un libro con stampato il sorriso di Lavinia, la scritta “il tuo arcobaleno risplenderà per sempre nei nostri cuori” e le penne della bambina per far lasciare un pensiero ai tanti presenti. L’omelia è stata officiata dal parroco Don Ludovico Barbangelo che, durante la celebrazione, ha speso parole d’amore e di conforto per la famiglia della piccola Lavinia.

“Non sappiamo il motivo per cui si è verificato tutto questo, sappiamo però oggi ci sono tante persone che le vogliono bene . E c’è anche Lavinia. La luce che aveva dentro non si perde. Il corpo era un meraviglioso punto di riferimento per i genitori, i suoi amici, ma la vita non si spegne. Noi siamo qui per pregare Dio, lei, per la sua pace eterna”, ha detto don Barbangelo.

All’esterno della chiesa anche uno striscione firmato dai suoi compagni di classe: “Resterai sempre nei nostri cuori, Lalla”. La bimba frequentava la scuola Belforte che si trova proprio di fronte la parrocchia. Lacrime e commozione all’uscita della bara bianca. In tanti hanno accompagnato, simbolicamente, la piccola nel suo ultimo viaggio.