Otto persone denunciate, di cui cinque minorenni. È il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri la notte di Halloween. Sotto chiave diverse armi, tra cui, oltre ai coltelli e mazze da baseball, anche una katana abbinata a un costume di samurai.

Napoli, Halloween criminale: in giro con coltelli, mazze da baseball e una katana

È ancora Halloween a tenere banco nella giornata di Ognissanti. Chi non ha potuto festeggiare in maschera la notte del 31 ha scelto la scorsa serata come passerella, sfidando il primo calo di temperature novembrino.

Non hanno badato al fresco le due giovani “Harley Quinn”, fiamma di Joker, nemico giurato di Batman. All’abito succinto era abbinata una mazza da baseball, la stessa arma utilizzata dall’anti-eroina dell’universo DC Comics. I carabinieri della compagnia Centro ne hanno sequestrate due, una per ogni Harley. Sono state denunciate per porto abusivo di arma.

Durante il servizio di controllo del territorio, svolto con la preziosa collaborazione del Reggimento Campania, i carabinieri hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 20enne napoletano. Il giovane, senza patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha tentato di eludere un controllo stradale urtando un militare con il suo scooter e poi cercando di fuggire. Dopo aver perso il controllo del veicolo, è stato bloccato. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Una donna di 37 anni, titolare di un bar, è stata denunciata per aver venduto alcolici a un minorenne. Quattro napoletani, già sanzionati per violazioni analoghe e sottoposti a DACUR, sono stati sorpresi a svolgere attività di parcheggiatore abusivo. Due marocchini, risultati irregolari sul territorio nazionale, e un cinquantunenne napoletano, responsabile di evasione, sono stati deferiti in stato di libertà.

Nel mirino un ristorante cinese

Nel corso delle operazioni, un ristorante cinese è stato sanzionato per violazioni igienico-sanitarie con una multa di 4.500 euro, il sequestro di 30 kg di alimenti non tracciabili e la sospensione dell’attività. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. 13 le contravvenzioni al Codice della Strada, cinque delle quali per mancato utilizzo del casco, con il fermo amministrativo di cinque veicoli.