La squadra azzurra campione d’Italia 2022/2023, dopo aver lasciato Udine, è atterrata questo pomeriggio all’aeroporto militare di Grazzanise.

Napoli, gli eroi di Udine arrivano all’aeroporto casertano

Ad attendere il team una folla di tifosi che si è raccolta da ora di pranzo all’esterno dello scalo, con bandiere, fumogeni e intonando cori di gioia per lo scudetto.

Tanta la delusione di molti che si aspettavano di poter incontrare e abbracciare i loro beniamini che però hanno lasciato lo scalo casertano da un’uscita secondaria per questioni di ordine pubblico. La scelta di Grazzanise è stata fatta proprio per evitare di bloccare Capodichino, come già accaduto qualche settimana fa.

Il bus della squadra del Napoli (alcuni giocatori si sono diretti alle proprie abitazioni direttamente dall’aeroporto in taxi) si è diretto a Castel Volturno dove è stato accolto da centinaia di tifosi festanti. L’abbraccio con la città è atteso per domenica nel match di campionato al Maradona contro la Fiorentina. Lì è prevista un’altra festa visto che saranno in campo proprio gli azzurri.