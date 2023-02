A scattarla è stato Riccardo Maria Chiacchio: mostra delle suore scosciate mentre si muovono a bordo di un kayak. Sullo sfondo c’è Palazzo Donn’Anna, uno degli edifici simbolo di Posilipo. La foto è stata condivisa dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli ed è diventata subito virale.

Napoli, suore in kayak: la foto diventa virale sul web

C’è chi ha avanzato dubbi sull’autenticità della foto. Alcuni utenti affermano che si tratterebbe di un’immagine promozionale, soprattutto per la posa un po’ osé delle giovani monache sedute all’interno della canoa. Sebbene nulla vieti di pensare che si tratti di una foto naturale, basta in realtà spulciare il profilo Instagram del fotografo per rendersi conto di della natura artistica del suo lavoro. Non si sa quanto ci sia di improvvisato o costruito in quella che sembra una gita in kayak, di quelli che si noleggiano proprio a Posillipo.

“Sono modelle – sospetta un commentatore – anche perché per andare in barca non c’è bisogno di alzare la gonna”. “Quello su lo sfondo è il palazzo Donna Anna – pressi un altro, da lì partono le gite in kayak. La spiaggia si chiama ‘spiaggia delle Monache’, suppongo che si tratti di una foto pubblicitaria”. Al netto dei commenti, però, lo scatto è stato molto apprezzato, anche per l’insolito binomio tra la bellezza dello scorcio posillipino e le tre giovani religiose che si spostano in canoa. Uno scenario cinematografico, che suggerisce ai cinefili una scena degna di Paolo Sorrentino, da sempre innamorato degli accostamenti improbabili anche nella sua Napoli.