Napoli, giovane mamma muore dopo aver mangiato sushi al ristorante

Dramma a Napoli dove una donna di 40 anni è deceduta a causa di un arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, 9 febbraio, poco dopo aver pranzato con la famiglia in un ristorante giapponese della periferia occidentale della città.

Come anticipa Fanpage, la salma è stata sottoposta a sequestro e verrà nei prossimi giorni svolta l’autopsia. Dopo la denuncia dei familiari della donna, questa mattina i Carabinieri del Nas hanno effettuato una ispezione igienico sanitaria nel ristorante dove è stata ospite la 40enne e prelevato campioni che dovranno essere analizzati. Bisognerà capire se vi è un collegato tra la morte della 40enne e il cibo consumato all’interno del locale.

La donna, mamma di due bambini, ieri pomeriggio intorno alle 15 aveva mangiato sushi con altre persone nel ristorante giapponese. Il malore appena rientrata a casa a Soccavo: avrebbe avuto delle crisi di vomito e sarebbe deceduta in pochissimo tempo, alle 16 circa, per arresto cardiocircolatorio; a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei sanitari del 118. Il corpo è stato trasportato al Policlinico Federico II per l’autopsia. Ai sanitari, e ai poliziotti intervenuti sul posto, i familiari hanno spiegato di essere stati poco prima a pranzo nel ristorante, motivo per cui sono stati predisposto gli accertamenti nell’attività commerciale.