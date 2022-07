Signora legata, picchiata e derubata in casa da un finto tecnico dell’Enel. E’ successo a Napoli, nella tarda mattinata di oggi, in via Monte di Dio, pieno centro.

Napoli, legata e derubata in casa da finto tecnico Enel

Secondo quanto riporta Napoli Today, la vittima è una donna 74 anni residente al civico 9. La vittima avrebbe aperto la porta a un uomo che si è presentato come tecnico Enel incaricato di fare un controllo al contatore. Peccato che fosse un malvivente. Una volta varcata la soglia d’ingresso, l’uomo ha aggredito l’anziana, l’ha legata a una sedia e poi ha agito indisturbato facendo razzia di tutto ciò che trovava in casa.

Il sequestratore, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe raccolto circa 10mila euro di bottino per poi dileguarsi. La donna è rimasta ferita e ha perso molto sangue. Quando è riuscita a liberarsi ha avvisato il 118 per venire poi trasportata in codice giallo al Vecchio Pellegrini di Napoli, dove è stata medicata. Sul posto la polizia che indaga sull’accaduto. Sgomento nel quartiere per la rapina avvenuta in pieno giorno. I sospetti ricadono su qualche persona che conosceva la vittima e che sarebbe andata a colpo sicuro.