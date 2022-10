Ha investito con lo scooter una donna mentre stava attraversando la strada. Giovane centauro denunciato er lesioni gravi: si tratta di Massimiliano Esposito junior, con precedenti, figlio 19enne di Massimiliano Esposito “lo Scognato”, ritenuto dalla Dia boss dell’omonimo clan di camorra egemone a Bagnoli.

Napoli, figlio del boss investe una donna: è grave

Venerdì scorso, all’alba, il ragazzo era in sella al suo Sh 300 con una ragazza e stava percorrendo via Provinciale San Gennaro, la strada che da Bagnoli conduce a Pozzuoli, all’altezza del civico 1, quando – per motivi ancora da accertare – ha travolto in pieno una donna di 62 anni, originaria dell’Est Europa. Ad anticipare la notizia era stato il quotidiano Il Roma.

La vittima è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli: ha riportato diverse fratture ed è in gravi condizioni. Nell’impatto il 19enne, in circostanze da chiarire, ha perso il controllo del ciclomotore, finendo rovinosamente sull’asfalto. Per lui pochi giorni di prognosi. Ferita anche la ragazza che era a bordo del mezzo a due ruote con lui, ricoverata con prognosi di 40 giorni.

Sul posto un’ambulanza del 118 e la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, guidata dal capitano Antonio Muriano, che ha effettuato i rilievi del caso. Il giovane è stato sottoposto, come da prassi, al test di alcol e droga: Esposito è risultato negativo al primo esame mentre si attende il responso dell’altro. Il 19enne è stato denunciato anche per guida senza patente.