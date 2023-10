Torna la truffa delle false multe a Napoli. Sono tanti infatti gli automobilisti che in questi giorni si sono ritrovati una contravvenzione contraffatta della Municipale sotto il tergicristalli della propria auto.

Napoli, false multe per divieto di sosta: “Occhio ai versamenti indebiti”

A comunicare l’esistenza di una truffa in atto è l’ufficio stampa della Polizia Locale di Napoli. “Sono in atto tentativi di truffa attraverso falsi preavvisi di accertamento per infrazioni al C.d.S. – si legge – che vengono lasciati sul parabrezza delle auto, con richiesta di pagamento tramite bonifico bancario”.

Al fine di evitare che i cittadini, in buona fede, possano effettuare questi versamenti indebiti, si rendono note informazioni utili ad individuare tali tentativi di truffa. I falsi avvisi di accertamento riportano le erronee diciture sotto riportate:

• richiesta di pagamento su IBAN: IT80E360810513208408408445 BIC BPPIITRRXXX senza indicazione del beneficiario.

• dicitura: “Sostava la strada sul marciapiede”

• sanzione prevista € 83.00 con riduzione del 30% erroneamente calcolata in €56.90 in luogo di € 58.1

• causale: “obolo”

• pagamento da effettuarsi entro due giorni

• “effettuare pagamento senza indicare la causale del versamento”

• “all’atto dell’accertamento sul veicolo non era esposto alcun titolo che autorizzasse”.