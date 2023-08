In 500 stanno manifestando in strada a Napoli contro l’abolizione del reddito di cittadinanza. Non si placa la rabbia di tanti ex percettori che in queste ore stanno chiedendo al Governo Meloni di ripristinare il sussidio o di introdurre nuove forme di sostegno economico per gli “occupabili”, circa 160mila persone in Italia che non rientreranno nel nuovo assegno di inclusione.

“Esodati” del reddito, in 500 a Napoli contro l’abolizione della misura

Dopo il sit-in di protesta fuori alla sede dell’INPS, la folta platea di ex percettori ha deciso di scendere oggi, 2 agosto, di nuovo in piazza per manifestare contro la scelta dell’Esecutivo di abolire il reddito di cittadinanza. Il corteo ha preso le mosse da Porta Capuana, nella zona della Stazione Centrale, e ha sfilato in corso Umberto. Presenti gli agenti di Polizia della Questura in tenuta antisommossa.

Al momento non si registrano incidenti. Ma momenti di tensione si sono vissuti all’esterno della sede di Fratelli d’Italia. Intonati cori contro il Governo e la premier Giorgia Meloni. Successivamente il corteo si è rimesso in marcia, di nuovo diretto verso la sede dell’INPS. A presidiare la zona molti uomini della Polizia, che hanno creato un vero cordone protettivo per impedire l’accesso all’interno della sede dell’istituto di previdenza sociale.

L’intenzione dei manifestanti è poi quella di raggiungere anche Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, in piazza Municipio, e poi il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito.