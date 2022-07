Nel quartiere Vicaria-Mercato, i finanzieri hanno arrestato un cittadino pakistano che ha tentato, durante il controllo, di corrompere i finanzieri. In un deposito allestito nella sua abitazione, sono stati trovati oltre 43mila prodotti, tra capi d’abbigliamento e occhiali da sole, di famose marche contraffatti.

Sempre a San Giuseppe Vesuviano , le fiamme gialle di Ottaviano hanno sequestrato una fabbrica abusiva perfettamente attrezzatacon tutti i macchinari professionali e oltre 600 tra capi di abbigliamento finiti e semilavorati. Rinvenute anche 2 tonnellate di scarti di lavorazione tessile e 1,5 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi tra carta, cartone, plastica e ferro.

Un pedinamento iniziato nel quartiere Pendino a Napoli, e più precisamente nella zona de ‘’La Maddalena’’, si è concluso a San Giuseppe Vesuviano dove è stato scoperto un deposito clandestino di merce contraffatta: sono state trovate quasi 5000 scarpe contraffatte, oltre all’occorrente per il confezionamento (scatole, sacchetti e lacci). Denunciato un uomo di nazionalità marocchina che trasportava scarpe contraffatte (con marchi Nike, Louis Vuitton, Adidas, Fila, Valentino).

Nella zona industriale di Napoli, invece, sequestrati 30.000 accessori per auto contraffatti, denunciato un cittadino cinese rappresentante legale di una società operante nel settore del commercio di prodotti per l’illuminazione.

Tra i quartieri San Giovanni a Teduccio a Napoli e Casoria, i finanzieri hanno individuato depositi e sequestrato merci per oltre 44.000 articoli contraffatti, tra borse, cinture, t-shirt, tute, calzature, etichette e semilavorati pronti per l’assemblaggio, con marchio Dolce & Gabbana, Stone Island, Prada, Dsquared2, Gucci e Nike. Denunciate sei persone, tra italiani e stranieri, di cui un extracomunitario privo di permesso di soggiorno, per contraffazione e ricettazione.

Infine, nei pressi del casello autostradale di Torre Annunziata Sud, i militari hanno notato due uomini fermi all’esterno delle auto mentre si scambiavano del denaro contante: i due sono stati sottoposti a un controllo più approfondito, che ha permesso di scoprire decine di profumi contraffatti (con marchi Creed, Chanel, Paco Rabanne, Dior, Tom Ford, Montale, Giorgio Armani). Nelle loro abitazioni, tra Boscoreale e Arzano, quasi 4000 articoli contraffatti di varia natura, tra accessori per la persona (portafogli, zaini, asciugamani, occhiali da sole ecc.), per la cucina, libri per bambini e t-shirt.