Con il dietrofront del Governo sul taglio alle accise, dal primo gennaio il costo del diesel e della benzina è schizzato alle stelle. Fare un pieno, soprattutto per i pendolari, può comportare un esborso maggiore anche di 300 euro in più al mese. Ci sono però delle app – come Prezzo Benzina o Eurocharging.eu – che offrono la possibilità ai consumatori di destreggiarsi tra i listini dei vari distributori di carburante per scegliere dove fare il rifornimento più economico nella propria zona di riferimento. Abbiamo selezionato per voi i listini migliori in base agli aggiornamenti registrati a partire dal 3 gennaio 2023, escludendo quelli precedenti al primo dell’anno, quando era ancora in vigore lo sconto sulle accise. E’ bene precisare che nel frattempo i prezzi possono aver subito in questi giorni ulteriori variazioni al rialzo.

Napoli, diesel e benzina alle stelle: i distributori più economici per fare il pieno

Partiamo dalla provincia di Napoli. La Q8 di via San Francesco a Patria, a Giugliano, offre la benzina a 1,709 euro a litro e il diesel a 1,749. Conveniente anche il listino del distributore del centro commerciale Auchan (1,709 euro la benzina e 1799 il diesel). A Marano, in via Castel Belvedere, la Q8 viaggia su prezzi simili (1,719 e 1,848 il diesel). Stesso discorso per la Q8 di corso Campano a Giugliano (1,729 e 1,749). La Esso di via Pietro Nenni a Mugnano, secondo gli ultimi aggiornamenti, fissa il prezzo della benzina a 1,779 a litro e il diesel a 1,839. La Q8 di corso Italia, tra Qualiano e Villaricca, eroga la benzina a 1,579 al litro e il gasolio a 1,649. Conveniente anche la Gaffoil di Quarto (1,765 benzina e 1,805 il diesel). Spostandosi più a Est, ad Afragola, più economico il pieno all’IP di via Dario Fiore (1,669 e 1,829). A Sant’Antimo, lungo via Roma, la pompa bianca eroga un litro di benzina a 1,749 euro e il diesel a 1,829 euro. Sempre a Sant’Antimo bene anche la Q8 di Corso Europa (1,755 e 1,839).

Napoli e area Flegrea

A Napoli l’offerta è varia. Si parte dalla pompa bianca di corso Umberto, in pieno centro (1,689 e 1,759 per il diesel), ma per trovare costi più vantaggiosi occorre spostarsi in periferia. La Q8 di via Volpicella a Ponticelli offre la benzina a 1,737 al litro e il diesel a 1,817 euro a litro. Sempre nella zona est del capoluogo, la pompa bianca di via Argine fissa il prezzo della benzina a 1,749 euro a litro e il diesel a 1,799. Ancora in via Argine la Esso permette di fare un pieno pagando la benzina a 1,749 e il diesel a 1,819. Poco lontano, in via Fossitelli, conveniente anche l’IP (1,749 e 1,839). Stessi prezzi l’IP di via Traccia a Poggioreale. Ancora più bassi i costi della Lukoil di via Ferraris (1,759 e 1,799 per il diesel).

Spostandoci a Ovest, a Soccavo, in via Vicinale Cupa Cintia, nei pressi di Monte Sant’Angelo, la pompa bianca vende la benzina a 1,759 e il diesel a 1,789. Per chi viaggia sulla Tangenziale, la Esso che precede le uscite di Fuorigrotta e Bagnoli, subito dopo lo svincolo per Pozzuoli, eroga la benzina a 1,799 euro a benzina e il diesel a 1,839. Abbastanza conveniente anche un’altra pompa bianca ad Agnano, in via Beccadelli (1,709 e 1,909). La Esso in via Montenuovo-Licola presenta un listino ancora più economico (1,709 la benzina e 1,789 il diesel). Prezzi simili nella pompa bianca di via Miliscola (1,710 e 1,790). A Monteruscello (Pozzuoli), in via Parini, la Tamoil offre la benzina a 1,759 euro a litro e il diesel a 1,799. Stessi prezzi alla Tamoil di via Montenuovo-Licola, nei pressi de “La Schiana”.

Area vesuviana

Per chi abita nella zona vesuviana, si aggiudicano i primi posti la pompa bianca di via Nazionale a Torre del Greco (1,639 e 1,743); la Q8 di via Cozzolino tra Ercolano e San Sebastiano al Vesuvio (1,699 e 1,799 per il diesel); la pompa bianca di corso Resina a Ercolano (1,699 e 1,799). A Massa di Somma bene l’AGIP di Viale delle Ginestre (1,769 e 1,835). Per l’area stabiese la più conveniente – sempre secondo Eurocharging.eu – risulta la pompa bianca di via Molinelle a Santa Maria della Carità (1,748 e 1,808) o l’IP di via Plinio a Pompei (1,784 e 1,844).

Agro Aversano e Casertano

Chiudiamo la nostra rassegna con l’agro aversano, in provincia di Caserta. A Marcianise, lungo la Sannitica, al confine con Caivano, offre prezzi vantaggiosi la Q8 (benzina a 1,588 al litro e diesel a 1,881). Bene la pompa bianca a Casolla (Caserta), in via Fusco (1,789 e 1,698). Conveniente anche la pompa bianca di viale Europa, tra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere soprattutto per il diesel (1,789 la benzina e 1,699 il gasolio). A Teverola, sulla strada provinciale 335 dei ponti della Valle, la Esso fissa la benzina a 1,789 al litro e il diesel a 1,799. Bene anche la pompa bianca di via Quattro Novembre a Trentola Ducenta (benzina a 1,739 a litro e diesel a 1,799 a litro). Infine ad Aversa centro, la Esso di via Torrebianca presenta la benzina a 1,769 e il diesel a 1,799 euro al litro.