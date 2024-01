Il presidente della Corte d’Appello di Napoli, Eugenio Forgillo , ha presentato ieri i dati preoccupanti sulla crescente propensione al conflitto dei clan e gruppi minori della criminalità nella regione, definendo il fenomeno come ‘ gangsterismo urbano ‘. Questa inquietante realtà è emersa alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, durante la quale Forgillo ha ricordato la recente esplosione di 80 colpi d’arma da fuoco in pieno centro di Napoli.

“Sebbene in calo, gli omicidi nell’ambito parteneopeo (-22,22%) non mancano di segnalare le forze di polizia come sia diffuso l’inqualificabile fenomeno delle cosiddette stese tra bande contrapposte”, ha proseguito Forgillo.

“Il fenomeno delle stese avvicina il nostro territorio più a quei paesi sudamericani che ad un paese dell’occidente”, ha osservato il magistrato. “Si tratta di un fenomeno che a livello locale, cioè a livello di questo distretto, deve impensierire non poco chi di dovere per prendere qualche contromisura, per evitare che le persone evitino di uscire la sera, anche nel salotto buono della città”, ha concluso Forgillo. Anche se in calo nel 2023, tra Napoli e provincia sono state 3.201 le notizie di reato per lesioni dolose; 28 gli omicidi volontari consumati; 190 le violenze sessuali denunciate. Resta sostanzialmente immutato il dato dei furti: circa 64.500 mentre sono 805 le estorsioni denunciate. In calo i reati di contrabbando e i delitti informatici.

In aumento i numeri che riguardano il settore giovanile