Due donne sono rimaste ferite a causa del crollo di calcinacci dai cornicioni di edifici a Napoli, in un increscioso incidente verificatosi nel giro di poche ore, sabato 14 dicembre.

Napoli, due donne ferite da calcinacci in pieno centro e alla Pignasecca

Il primo episodio è accaduto alle prime ore della mattina, intorno alle 8, quando una donna di 42 anni è stata colpita da detriti staccatisi dal quarto piano di un palazzo in via Portamedina, nel cuore del centro storico. L’impatto ha causato la caduta della donna, che ha perso l’equilibrio ed è finita a terra, immediatamente soccorsa da una pattuglia dell’Unità Operativa Avvocata della Polizia Municipale di Napoli. La pattuglia, che si trovava nelle vicinanze, è intervenuta tempestivamente prestando i primi soccorsi. Successivamente, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i sanitari dell’ospedale Pellegrini, che hanno trasportato la donna al nosocomio in codice verde. La 42enne ha riportato una frattura alla scapola, ma le sue condizioni non sono gravi.

Nel pomeriggio, un secondo episodio ha avuto luogo alla Pignasecca, zona densamente popolata di Napoli. Una donna di 28 anni è stata colpita da calcinacci crollati da un cantiere mentre percorreva la strada. Anche in questo caso, l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari è stato rapido, ma fortunatamente le ferite riportate dalla giovane sono risultate di minore entità.