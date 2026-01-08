Napoli, droga e pistola in casa: 45enne arrestato nel centro storico

Droga e armi all’interno di un’abitazione nel centro storico di Napoli. La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dei Commissariati Decumani e Vicaria, intervenuti dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa. Giunti sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, che ha riferito di non poter rientrare in casa a causa della presenza del marito.

Droga e pistola sul tavolo

All’interno dell’appartamento gli agenti hanno trovato l’uomo seduto a un tavolo mentre stava consumando sostanza stupefacente, con accanto una pistola. Alla vista dei poliziotti, il 45enne ha tentato di aggredirli, ma è stato bloccato dopo una colluttazione.

Arma rubata e stupefacenti sequestrati

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti una pistola semiautomatica calibro 7.65 con cinque cartucce, ulteriori munizioni di diverso calibro, cocaina, hashish e un bilancino di precisione. Dagli accertamenti è emerso che l’arma era provento di furto. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria