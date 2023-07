É deceduta dopo 4 mesi la donna investita a piazza Borsa a Napoli. La signora, di 75 anni, è stata presa in pieno da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali il 5 aprile scorso.

Napoli, donna investita e uccisa sulle strisce pedonali

Il conducente della vettura si era fermato per prestarle soccorso. Era stata chiamata l’ambulanza e la donna era stata trasportata all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli per le cure mediche del caso e da qui, successivamente, era stata trasferita in un centro di riabilitazione nella zona dei Camaldoli. Purtroppo l’anziana si è spenta l’11 luglio scorso.

La vittima era una 75enne di origini straniere. Attraverso l’Ambasciata sono stati informati i familiari in patria. La donna sembra abitasse nella zona dei Quartieri Spagnoli. Visto che il decesso è avvenuto nel periodo successivo ai 30 giorni, l’incidente ai fini statistici non può essere considerato mortale. Le indagini sono state affidate alla Polizia Municipale di Napoli.

Foto di repertorio