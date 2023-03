È morto a soli 36 anni Giuseppe Sbrescia, giornalista e impiegato al Comune di Napoli. Ricoverato per oltre un mese e mezzo nel reparto malattie respiratorie del Monaldi per una grave forma di polmonite, il giovane si è spento gettando nello sconforto amici e parenti.

Giuseppe Sbrescia, morto per una polmonite

Come anticipa Napoli Today, a gennaio Sbrescia era stato ricoverato al Vecchio Pellegrini, poi i medici avevano disposto per lui il trasferimento al Monaldi dove il 36enne vi era rimasto per oltre un mese e mezzo. Suo solito era aggiornare, attraverso i social, sulle sue condizioni amici e conoscenti pubblicando post e foto.

I messaggi di cordoglio

Dai colleghi alle istituzioni, in tanti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia di Giuseppe. “Ciao Giuseppe, non ci conoscevamo da molto ma sono felice ed onorata di averti avuto al mio fianco in questa esperienza. Ci mancherai tanto”, scrive l’assessora per il lavoro e le politiche giovanili, Chiara Marciani.

“Sono senza parole ci ha lasciati Giuseppe Sbrescia”, è il commento di Francesco Vernetti ex consigliere comunale. “È stato fra i collaboratori più preziosi e bravi di Retenews24, un ragazzo di straordinario valore e di immensa vivacità intellettuale. Ci siamo poi ritrovati al Comune di Napoli, era fra le punte di diamante della squadra dell’Assessore Chiara Marciani. In questi giorni ho sperato potesse farcela. Non ce l’ha fatta, lasciandomi in una tristezza e in una solitudine infinita. Ciao Peppì vola alto vola libero, è stato un onore volerti bene fratello mio. Una giornata veramente pessima”, è il messaggio di cordoglio del giornalista Lorenzo Crea.

Un’altra grave perdita per la città di Napoli

La città di Napoli piange l’ennesimo professionista. Nella giornata di oggi si è diffusa la notizia della morte della dottoressa Gabriella Fabbrocini, 58 anni, ordinaria di Dermatologia e direttrice della Scuola di specializzazione della Federico II. La donna è stata stroncata da un tumore che l’ha portata via nel giro di pochi mesi.