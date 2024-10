Attimi di tensione a Napoli dove un uomo senza fissa dimora si è responsabile del danneggiamento di diverse auto in sosta.

Napoli, distrugge parabrezza di auto in sosta: clochard si consegna alla Polizia

I fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre in via San Tommaso d’Aquino, nei pressi di alcuni uffici amministrativi della Polizia. L’uomo, senza un apparente motivo, colto forse da un raptus, ha danneggiato con sanpietrini i parabrezza di 7 automobili in sosta tra le quali tre auto della Polizia di Stato.

Da testimonianze raccolte sul posto il clochard, originario dell’est Europa, frequentava spesso la zona a ridosso di piazza del Municipio e già in altre occasioni era andato in escandescenza senza motivazioni. L’uomo dopo i danneggiamenti si è consegnato spontaneamente alle forze dell’ordine.