Dopo l’arrivo del mister Rudi Garcia, il Napoli lavora per il rinnovo di Victor Osimhen. E’ questo uno dei nodi principali di questi ultimi giorni in casa de Laurentiis.

Osimhen, rinnovo e cessione

Venerdì c’è stato un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Roberto Calenda, agente dell’attaccante nigeriano. Ma una quadra non è stata ancora trovata. E’ stata discussa la possibilità di prolungare e adeguare il contratto in scadenza nel giugno 2025 e il presidente azzurro ha comunicato all’agente la cifra per acquistare il cartellino del giocatore. Si parla di 150 milioni di euro, mentre le offerte attuali superano i 100 milioni.

C’è comunque aperta la questione rinnovo: Osimhen attualmente guadagna 4 milioni di euro, che non basterebbero per tenerlo in azzurro. Per questo De Laurentiis potrebbe fare uno sforzo ulteriore, garantendo uno stipendio e dei premi che ne riconoscano il valore all’interno della rosa partenopea e arrivare a 6 milioni di euro. Ma al momento la partita è ancora aperta.