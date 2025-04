Il Napoli non si lascia sfuggire l’occasione più importante della stagione e si riprende la vetta della Serie A in solitaria.

Napoli da urlo: primato solitario, McTominay stende il Torino con una doppietta

Al Maradona, davanti a un pubblico in estasi, gli azzurri battono 2-0 il Torino grazie alla serata di grazia di Scott McTominay, autentico mattatore con una doppietta da urlo. A quattro giornate dalla fine, i ragazzi di Conte si portano a 74 punti, staccando l’Inter, ferma a 71 dopo il clamoroso passo falso dell’ultimo turno.

La partita si sblocca subito: al 7′, è McTominay a rompere gli equilibri. Anguissa sfonda sulla destra e serve un cross teso che il centrocampista scozzese trasforma in oro, con un tocco rapido che sorprende il portiere granata. Il Napoli, galvanizzato dal vantaggio, continua a spingere, mentre il Torino fatica a reagire.

Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo, al 42’. Questa volta è Politano a lavorare un pallone sulla fascia destra, pennellando un assist perfetto ancora per McTominay, che in spaccata infila nuovamente la porta avversaria, mandando il Maradona in delirio. Due gol praticamente fotocopia, figli della determinazione e dell’intelligenza tattica del centrocampista azzurro.

Nella ripresa il Napoli gestisce senza rischiare troppo, mantenendo il controllo del match e dimostrando maturità e solidità difensiva. Il triplice fischio è una liberazione: il sogno scudetto è più vivo che mai.

Ora il destino è tutto nelle mani degli azzurri. Mancano quattro battaglie alla fine di un campionato emozionante, e la città comincia già a sognare in grande. Il Napoli è tornato primo. E questa volta, fa davvero sul serio.