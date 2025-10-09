Paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 ottobre, a Napoli in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, dove un incendio è divampato all’interno di un bar. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato, che hanno notato le fiamme e alcune persone impegnate a tentare di spegnerle.

Napoli, dà fuoco al bar del fratello dopo una lite, terrore tra i clienti: arrestata 52enne

Gli operatori hanno immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo, e del personale del 118, che ha soccorso un’anziana donna rimasta lievemente intossicata dal fumo. Dagli accertamenti e dalla visione delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno rapidamente individuato la presunta responsabile: una 52enne napoletana, rintracciata poco dopo nella sua abitazione.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe appiccato l’incendio al culmine di una lite con il fratello, scoppiata per futili motivi. La 52enne è stata arrestata per il reato di incendio doloso e condotta negli uffici di polizia per gli adempimenti di rito.

