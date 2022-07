Forze dell’ordine in azione a Secodigliano nella mattina di oggi per un controllo straordinario del territorio. Poliziotti, personale della Polizia Municipale di Napoli, con il supporto dell’Asl Na1 e dell’ENEL, hanno effettuato controlli e perquisizioni in diverse attività commerciali della zona.

Napoli, controlli in città

Nel corso dell’operazione sono state identificate 16 persone, controllati 4 veicoli che sono stati sequestrati ed un supermercato in via delle Galassie dove la titolare, una 59enne napoletana, è stata denunciata per furto di energia elettrica e sanzionata per occupazione di suolo pubblico per aver posto sulla strada pubblica delle pedane espositive.

Ancora, all’interno dell’esercizio commerciale è stata altresì riscontrata la presenza di tre lavoratori irregolari che sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli.

Inoltre, gli operatori hanno contestato 5 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica; hanno altresì sorpreso, presso l’aeroporto di Capodichino, tre persone che avevano adibito a noleggio con conducente veicoli non destinati a tale uso e pertanto le hanno sanzionate.

Infine, in via della Bussola, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, in un sottoscala condominiale tra rifiuti di masserizie, 804 grammi di marijuana.