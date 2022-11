I controlli hanno fatto emergere irregolarità sanzionate con 115 prescrizioni, sette diffide, sedici sanzioni (per un ammontare complessivo di 26.000 euro) e un sequestro per cinquanta chili di pesce e di dolci. È stato necessario sospendere due cucine, una linea di preparazione e somministrazione di alimenti per celiaci e un ristorante.

«Manteniamo alta l’attenzione sul rispetto delle norme nell’interesse della salute di cittadini e turisti», commenta il direttore generale Ciro Verdoliva. «Ci avviciniamo ad un periodo dell’anno (le festività per il Santo Natale / Capodanno / Epifania), nel quale è necessario intensificare i controlli.