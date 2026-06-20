102 veicoli rimossi con carro attrezzi, 115 verbali elevati per violazione del Codice della Strada, 7 parcheggiatori abusivi individuati. E’ questo il bilancio dell’attività di 56 agenti della Polizia Municipale e 1 Ufficiale, in occasione del concerto di Max Pezzali tenutosi allo Stadio Diego Armando Maradona.
Napoli, controlli a tappeto della locale durante il concerto di Max Pezzali: il bilancio
La Polizia ha messo in campo un dispositivo di controllo del territorio per garantire la sicurezza urbana, il rispetto del Codice della strada e il contrasto all’abusivismo commerciale. L’operazione si è sviluppata in tutta l’area circostante l’impianto sportivo, portando ad importanti risultati su molteplici fronti.
I caschi bianchi hanno elevato oltre 100 verbali per violazione del codice della strada, rimosso oltre 100 veicoli, identificati e sanzionati, 12 attività commerciali controllate, 2 verbali notificati per mancanza di SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), 3 sanzioni elevate per violazione di divieto di vendita di bevande in bottiglie in vetro e 220 bibite sequestrate tra bottiglie e lattine.