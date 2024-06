Pugno duro della Polizia Locale di Napoli su Mergellina. Dopo le ripetute denunce del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, anche a mezzo web, delle diffuse forme di illegalità presenti su lungomare di Napoli, i caschi bianchi, su delega della Procura della Repubblica, hanno posto i sigilli a cinque chioschi tra Largo Sermoneta e Piazza Vittoria.

Napoli, controlli a tappeto agli chalet di Mergellina: sotto sequestro cinque chioschi

Sono diciannove gli chalet passati ai raggi x dagli uomini della Municipale. Al momento cinque sono finiti sotto sequestro. Gli illeciti contestati sono diversi. Tra queste: scarichi abusivi a mare e opere edilizie abusive. Ma anche violazioni di tipo amministrativo, in quanto i chioschi sono risultati carenti delle regolari autorizzazioni al commercio fisso ed autorizzati soltanto al commercio itinerante.

Le operazioni si sono svolte in collaborazione con la Polizia di Stato e proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il Lungomare. “Questa attività – ha spiegato l’assessore alla legalità De Iesu – ha lo scopo di ripristinare condizioni di piena legalità sul lungomare. La Polizia Municipale è impegnata nell’eseguire l’operazione su delega della Procura ed in piena collaborazione con la Polizia di Stato in un’area particolarmente bella della città e sottoposta a stringenti vincoli paesaggistici”.