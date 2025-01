Napoli continua a sognare, ribaltata la Juventus 2-1 con un super secondo tempo, decidono Anguissa e Lukaku.

Continua il magnifico percorso del Napoli che, sul suo rullino di marcia, batte anche la Juventus e trova la settima vittoria consecutiva. Bianconeri in vantaggio nel primo con la rete all’esordio di Kolo Muani, con un super secondo tempo il Napoli la ribalta prima con la rete del pareggio di Anguissa e poi trova il sorpasso con Lukaku su rigore. Continua il sogno del Napoli che sale a quota 53 punti con un virtuale +6 sull’Inter, primo ko stagionale per la Juventus che scivola al quinto posto.

Napoli-Juventus 2-1

Conte perde Olivera alla vigilia e lo sostituisce con Spinazzola; per il resto, confermati i soliti volti protagonisti. Per la Juve, esordio dal 1′ per Kolo Muani, solo panchina per Vlahovic, con Yildiz e Gonzalez ai lati del francese.

Primo tempo

Nella prima frazione meglio la Vecchia Signora, che sfiora il vantaggio dopo pochi minuti con Yildiz, che mette a sedere Spinazzola e colpisce a colpo sicuro, ma un super Meret compie forse la parata della stagione salvando gli azzurri. Il Napoli, dopo un inizio non facile, inizia a carburare e a affacciarsi in area avversaria con frequenza. Al 20′ produce la prima vera occasione: Di Lorenzo viene innescato e crossa dal fondo dalla destra dell’area per Lukaku, anticipato all’ultimo da Gatti. Il pericolo resta: sulla palla allontanata, Politano si coordina al volo dal limite per quello che sarebbe stato un gol pazzesco. Nel finale di primo tempo ancora il Napoli pericoloso con Anguissa che svetta in alto di testa, ma manca di poco la porta. L’inerzia della gara sembra essere cambiata quando arriva il vantaggio della Juve, che gela il Maradona. La Juve lavora palla sulla destra: il cross è arretrato e al limite, dove c’è Koopmeiners, anticipato all’ultimo da Anguissa con la punta del piede. Il tocco del centrocampista del Napoli diventa però un filtrante per Kolo Muani, tutto solo in area, non sbaglia e trova il gol all’esordio in maglia bianconera. Nei secondi finali, sussulto per gli azzurri con la punizione di Politano, di poco alta.

Secondo tempo

Nel secondo è tutto un altro Napoli che spinge sin da subito per mettere la gara in equilibrio. Al 50′ cross morbido dalla sinistra di Spinazzola: Lukaku in area può schiacciare di testa da pochi passi, ma Di Gregorio risponde con un grande guizzo in tuffo e salva la Juve. Il Napoli continua a produrre gioco e abbassa la Juve nella propria area e al 57′ arriva il meritato pareggio. Bel lavoro di Politano sulla destra dell’area: il cross morbido trova in mezzo Anguissa. Anche lui schiaccia di testa il pallone come Lukaku, ma angolando il tiro. Di Gregorio, questa volta, non ci arriva. Il Maradona si infiamma e la Juve accusa il colpo. Il Napoli ne approfitta al 68′: Lukaku innesca McTominay in area con un filtrante preciso; lo scozzese sterza verso il centro e viene travolto da Locatelli in scivolata. Chiffi non ha avuto dubbi e indica il dischetto, dal quale si presenta Lukaku che spiazza Di Gregorio e fa esplodere il Maradona. Juve ribaltata e Napoli in vantaggio. La parte finale della gara è sicuramente la meno entusiasmante, con il Napoli che alza gli scudi e cerca di amministrare il vantaggio, senza concedere spazi agli avversari. Inizia la girandola dei cambi con Conte che inserisce prima Mazzocchi per Politano, poi Gilmour e Simeone per i minuti finali. Dopo 5′ di recupero arriva il triplice fischio che regala scenari sempre più realistici, con il Napoli ancora in vetta alla classifica e apre i sipari per scenari anche per i sognatori, con il Napoli che trova la settima vittoria consecutiva e forse ribadisce la sua candidatura come contendente n°1 allo scudetto

Tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (37′ st Mazzocchi), L

Lukaku (44′ st Simeone), Neres (45’+2′ st Ngonge). Allenatore: Conte

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso (20′ st Savona); Locatelli (29′ st Douglas Luiz), Thuram; Yildiz (20′ st Mbangula), Koopmeiners, Gonzalez (29′ st Conceiçao); Kolo Muani (37′ st Vlahovic). Allenatore: Motta

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 43′ Kolo Muani (J), 12′ st Anguissa (N), 24′ st rig. Lukaku (N)

Ammoniti: Cambiaso (J), Lobotka (N), Spinazzola (N), Koopmeiners (J)