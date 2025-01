Esce dal carcere Tina Rispoli, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. Come anticipa Il Mattino, il gip del Tribunale di Napoli Ivana Salvatore ha disposto gli arresti domiciliari in favore della vedova del boss Gaetano Marino attualmente sotto processo per concorso esterno in associazione camorristica.

Napoli, concorso esterno in associazione camorristica: scarcerata Tina Rispoli

Dopo più di un anno di cella, il gup ha accolto la richiesta degli avvocati Sergio Cola e Andrea Imperato. Le esigenze cautelari risulterebbero meno urgenti e ciò ha spinto il giudice a riaprire per la donna le porte del carcere. Rispoli potrà ora affrontare il processo nei suoi confronti fuori dalla casa circondariale.

La donna, insieme al marito Tony Colombo, furono arrestati nell’ottobre 2023 nell’ambito di una vasta operazione anti-camorra che portò a smantellare una costola del clan di Di Lauro. Nell’ottobre 2024, il pm Lucio Giugliano ha chiesto, nell’ambito della sua requisitoria formulata nel rito abbreviato, nove anni di carcere per entrambi i coniugi. Sono accusati di aver fatto affari con Vincenzo Di Lauro, figlio dell’ex boss Paolo detto “Ciruzzo ‘o milionario”.