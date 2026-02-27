“Napoli c’è e si sente a Sanremo”, il direttore d’orchestra Francesco D’Alessio commenta il risultato di Ida e Aka 7even

Abbiamo incontrato Francesco D’Alessio, direttore d’orchestra e produttore discografico in videochiamata da Sanremo. Quest’anno dirige gli orchestrali nel brano di LDA e Aka 7Even a Sanremo, canzone arrivata tra i primi cinque nella seconda serata.

Non è la prima volta per il maestro D’Alessio, due anni fa ha diretto il brano in gara di Geolier vincendo la serata delle cover.

Il maestro è proiettato alla serata di venerdì dove annuncia un grande spettacolo.

Il cognome non lascia spazio ad immaginazione, la musica è una questione di DNA. Francesco è il nipote di Gigi e il cugino di Lda.